Bologna. Bimbo di 3 anni cade dalla finestra, ricoverato in ospedale. Non è in pericolo di vita

AgenPress – Un bambino di 3 anni è rimasto ferito precipitando da una finestra, al primo piano di una palazzina in via Mitelli, a Bologna, in zona Corticella. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13.

Il bambino è ricoverato in osservazione nel reparto di Pediatria. Le sue condizioni generali sono stabili, ha riportato contusioni e piccole fratture ma non è in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la polizia, con le volanti e la scientifica, per ricostruire la dinamica di quello che dai primi accertamenti sembra essere stato un incidente. Il bambino, di origine pakistana, vive nell’appartamento con i genitori e quattro fratelli. Secondo una prima ipotesi il bambino si potrebbe essere arrampicato sul davanzale della finestra e, forse per tentare di afferrare qualcosa, è caduto finendo sul marciapiede davanti all’ingresso della palazzina e perdendo un po’ di sangue. La polizia sta verificando chi fosse con lui in casa al momento dell’incidente, pare la madre e uno dei fratelli.