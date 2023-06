- Advertisement -

AgenPress. Si è aperta la delicata successione alla guida di Bankitalia. Tra i più papabili e gettonati figura il noto economista Fabio Panetta nome di prestigio e personaggio al di sopra di ogni sospetto.

Panetta rappresenta la soluzione ideale in quanto a serietà e preparazione ed ogni opposizione fatta solo per principio non ha alcun senso ed anzi danneggia il Paese”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.