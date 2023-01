Angela Celentano. Legale della famiglia: “Test del DNA su una ragazza segnalata in Sudamerica”

- Advertisement -

“Tra 15 giorni avremo la risposta sull’esame del DNA. Verrà effettuato in un laboratorio in Italia”

AgenPress. Angela Celentano ultime notizie ritrovata. Secondo quanto emerso sulla stampa italiana sembrerebbe essere giunto ad una svolta il caso della ragazza scomparsa sul Monte Faito ormai 27 anni fa, infatti è stato eseguito un test del DNA su una ragazza segnalata in Sudamerica ritenuta molto somigliante alla foto della bambina di 3 anni invecchiata con un’alta tecnologia.

Gianluca Fabi ha intervistato per TAG24.IT l’avvocato della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino, che ci ha spiegato come si è arrivati a questa nuova pista dandoci preziose indicazioni.

L’avvocato Luigi Ferrandino ai nostri microfoni spiega che un suo collaboratore in uno studio del Nord Europa avrebbe effettuato il prelievo del DNA della ragazza sudamericana, che potrebbe essere proprio Angela Celentano secondo le ultime notizie: “Tra 15 giorni avremo la risposta sull’esame del DNA. Verrà effettuato in un laboratorio in Italia, il DNA è stato prelevato all’insaputa della ragazza quando lei si è recata dal Sudamerica ad un paese del Nord Europa per motivi di lavoro. La ragazza ha 30 anni ed è un’affermata professionista nell’ambito della moda“, svelando poi un retroscena sulla famiglia attuale della donna “Il padre della ragazza sudamericana ha dei contatti con Vico Equense, paese natio di Angela, e questo ci ha portati a seguire questa pista”.

“Non posso che siamo ottimisti, stiamo con i piedi per terra perché in passato abbiamo avuto segnalazioni importanti ma anche grosse delusioni”, ma sottolinea la reazione della madre Maria quasi in lacrime dopo aver visto la foto della ragazza sudamericana “C’è un’incredibile somiglianza nel viso, quando abbiamo mostrato la foto alla mamma si è commossa. La ragazza è molto somigliante ad una sua sorella che quando ha visto la foto ha detto alla mamma ‘sembro proprio io’. Entrambe sono state molto colpite da questa foto”.

Molti media hanno indicato il paese della ragazza nell’Argentina, in realtà l’avvocato non conferma questo aspetto ma sottolinea come si sia arrivati a questa nuova pista: “Abbiamo invecchiato con la tecnologia la foto di Angela Celentano, è un sistema di altissima tecnologia utilizzato anche dalle forze dell’ordine. La foto è stata prima pubblicata sui social, in seguito grazie ad un accordo con l’Atm è stata condivisa sui bancomat di tutto il mondo. Una persona ha notato questa foto e ci ha contattati perché la foto richiamava la somiglianza con una vicina di casa, da lì è partita l’indagine in Sud America. Ora attendiamo questi 15 giorni per scoprire la verità”.