AgenPress. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha annunciato oggi il piano di assunzioni nella sanità laziale.

Sono 8.158 le nuove assunzioni a tempo indeterminato per il biennio 2024-2025: nel dettaglio 6.843 autorizzazioni per il 2024 e 1.315 nuove assunzioni per il Giubileo 2025, a cui si aggiungono 1.541 stabilizzazioni per quest’anno.