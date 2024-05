Kiev. Blinken assicura Zelensky: siamo determinati a garantire il successo dell’Ucraina sul campo di battaglia

AgenPress – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto al presidente Volodmyr Zelenski durante un viaggio a Kiev martedì che parte di un importante pacchetto di aiuti statunitensi è arrivato in Ucraina e che ne stanno arrivando altri che “renderanno una vera differenza”.

Il viaggio di Blinken è il primo di un alto funzionario americano da quando il mese scorso il Congresso ha approvato un pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari, a lungo ritardato. Le truppe di Kiev, in inferiorità numerica, stanno combattendo contro una nuova offensiva russa nel nord-est e contro gli assalti a est.

“Sappiamo che questo è un momento difficile. Ma sappiamo anche che nel breve termine l’assistenza è in arrivo, una parte è già arrivata e altra arriverà”, ha detto Blinken. “E questo farà davvero la differenza contro l’aggressione russa in corso sul campo di battaglia.”

“Tutti noi ammiriamo la tua straordinaria resilienza, la tua resistenza, la tua forza, la tua leadership. E sappiamo che questo è un momento difficile, ma sappiamo anche che l’assistenza è ora in arrivo. Alcuni di questi sono già arrivati, altri lo saranno in arrivo. E questo farà davvero la differenza contro l’aggressione russa in corso sul campo di battaglia”.

L’Ucraina ha riconquistato aree di territorio durante il primo anno dopo l’invasione russa nel 2022, ma la controffensiva ucraina ha vacillato l’anno scorso e negli ultimi mesi la Russia ha ripreso l’iniziativa in prima linea.

Gli aiuti militari da parte di Washington, il principale sostenitore di Kiev, sono stati ritardati per mesi, bloccati dai repubblicani al Congresso degli Stati Uniti fino a quando non hanno finalmente consentito una votazione il mese scorso, quando è passata con il sostegno di entrambi i partiti. Zelensky rivolgendosi a Blinken in inglese, ha affermato che le forniture per la difesa aerea sono “il più grande deficit per noi” con la Russia che conduce attacchi aerei a lungo raggio da marzo che hanno colpito le strutture elettriche e causato blackout.

“Abbiamo davvero bisogno oggi di due Patriots per Kharkiv, per la regione di Kharkiv perché lì le persone sono sotto attacco. Civili, guerrieri, tutti sono sotto i missili russi.” Blinken è arrivato a Kiev in treno martedì mattina presto per la visita precedentemente sconosciuta, che avviene pochi giorni dopo che la Russia ha lanciato un’incursione di terra nel nord della regione di Kharkiv, aprendo un nuovo fronte e allungando i soldati ucraini. Kiev è rimasta indietro sul campo di battaglia per mesi mentre le truppe russe avanzavano lentamente, approfittando della carenza di manodopera e di proiettili di artiglieria dell’Ucraina.