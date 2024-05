Gaza. I carri armati israeliani entrano a Rafah. 450mila palestinesi sono fuggiti

AgenPress – I carri armati israeliani si sono spinti più in profondità nella zona orientale di Rafah, raggiungendo alcuni quartieri residenziali della città al confine meridionale dove si erano rifugiati più di un milione di persone dopo essere state sfollate in sette mesi di guerra .

Gli alleati internazionali e i gruppi umanitari di Israele hanno ripetutamente esortato contro un’incursione di terra a Rafah, piena di rifugiati, avvertendo di una potenziale catastrofe umanitaria.

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi afferma che da allora circa 450.000 palestinesi hanno lasciato Rafah, poiché l’IDF ha intensificato le sue operazioni nella città più meridionale di Gaza.

La Corte Mondiale , conosciuta anche come Corte Internazionale di Giustizia, ha detto che terrà udienze giovedì e venerdì per discutere una richiesta del Sudafrica che cerca nuove misure di emergenza per l’incursione di Rafah, che secondo il Qatar ha bloccato gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco .

La richiesta del Sud Africa fa parte di un caso intentato contro Israele accusandolo di aver violato la convenzione sul genocidio di Gaza, e che Israele ha definito infondato. Venerdì fornirà il suo punto di vista sull’ultima petizione, ha affermato la corte delle Nazioni Unite. Israele ha promesso di avanzare a Rafah anche senza il sostegno degli alleati, affermando che la sua operazione è necessaria per sradicare i quattro battaglioni di Hamas rimasti asserragliati nella città.