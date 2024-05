Giorgetti: credo che rinvieremo la sugar tax al 2025. Unc: basta rinvii, si a tassa su zucchero

AgenPress. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato che sta cercando una copertura finanziaria per rinviare l’entrata in vigore della sugar tax al primo di gennaio del 2025.

“Basta rinvii! Abbiamo detto si alla tassa sulle bevande zuccherate, purché accompagnata da messaggi educativi. Troppi bambini, infatti, consumano quotidianamente dolci e bevande gassate” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Il vero problema è che il Governo non deve limitarsi a mettere la tassa, solo per fare cassa, ma deve svolgere un’azione educativa sui corretti stili e comportamenti alimentari, ad esempio attraverso un bollino da mettere sulle confezioni dei prodotti tassati, così da stimolare anche le aziende a mettere in commercio prodotti sempre più salutari” conclude Dona.