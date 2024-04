Zelensky. Leader mondiali devono costringere la Federazione Russa alla pace. Questo percorso può iniziare a giugno

AgenPress – “Continuiamo a preparare il primo vertice inaugurale della pace per giugno e il nostro team, e con esso i team dei partner chiave, sta lavorando per rendere il vertice veramente globale. Possiamo dirlo con certezza: saranno rappresentati tutti i continenti, diverse parti del mondo, diversi punti di vista sullo sviluppo globale. Ma sono tutti uniti dallo stesso riconoscimento che la Carta delle Nazioni Unite e le convenzioni internazionali fondamentali sono documenti vincolanti per ogni stato del mondo, compreso uno come la Russia, dove regna la follia. La maggioranza mondiale deve costringere la Russia alla pace e può farlo. È a giugno che potrà iniziare il cammino verso una pace giusta.”

Lo ha detto il presidente Vladimir Zelensky affermando che la maggioranza mondiale può e deve costringere la Russia a raggiungere una pace giusta, e questo percorso può iniziare a giugno in occasione del Summit per la pace.

“Non un solo giorno è perduto per l’Ucraina: ho appena parlato con il leader dei democratici alla Camera dei rappresentanti del Congresso americano, Hakeem Jeffries. Ho ringraziato lui e tutti i deputati per il sostegno della nostra leadership statale e personale nel promuovere il nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina. Stiamo lavorando con partner a tutti i livelli per raggiungere esattamente il livello di tempestività negli aiuti necessario non solo per mantenere le nostre posizioni, ma anche per interrompere i piani di guerra russi. Stiamo ancora aspettando la fornitura promessa all’Ucraina: ci aspettiamo proprio un volume e un peso delle forniture tali da poter cambiare la situazione sul campo di battaglia nell’interesse dell’Ucraina. Ed è importante che ciascuno dei nostri accordi venga attuato, tutto ciò che darà risultati pratici sul campo di battaglia e sosterrà il morale di tutti coloro che sono in prima linea. In una conversazione con Jeffries, ha sottolineato che i sistemi Patriot sono necessari e il più presto possibile”.

Inoltre, i nostri team, provenienti da Ucraina e Stati Uniti, stanno attualmente lavorando a un accordo bilaterale sulla sicurezza. Stiamo già lavorando su un testo specifico. Il nostro obiettivo è rendere questo accordo il più forte di tutti. Si stanno discutendo i fondamenti specifici della nostra sicurezza e della nostra interazione. Stiamo anche lavorando per fissare livelli specifici di sostegno per quest’anno e per i prossimi 10 anni. Questo è il sostegno armato, finanziario e politico e ciò che riguarda la produzione congiunta di armi. L’accordo dovrebbe essere veramente esemplare, il che corrisponderà alla forza della leadership americana. Sono grato sia al nostro team che a quello americano per aver portato avanti la preparazione dell’accordo.

La prossima settimana ci sarà anche molta comunicazione internazionale, sia pubblica che non pubblica. Ricordiamo cosa dovrebbe portarci quest’anno in senso politico. Questo è il risultato con l’Unione Europea. L’Ucraina ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per il vero avvio dei negoziati di adesione, e ora l’UE deve adempiere ai propri obblighi.

Ci stiamo anche preparando per il vertice della NATO, che si svolgerà quest’estate. È necessario un segnale politico forte: l’Alleanza non dovrebbe aver paura delle proprie forze e nascondersi dalle proprie fondamenta. Ogni Paese che condivide valori comuni ed è pronto a difenderli davvero merita di essere invitato nell’Alleanza.

E la nostra eterna gratitudine ai soldati, a tutte le forze di difesa e sicurezza dell’Ucraina, a tutti e ciascuno al fronte, nelle postazioni di combattimento, nelle missioni di combattimento. Regione di Kharkiv, direzioni Donetsk, tutte le direzioni meridionali. Grazie a ogni soldato e comandante che sta facendo di tutto per distruggere gli occupanti: ce n’è bisogno il più possibile.

