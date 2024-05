Sugar tax, Codacons: consumatori nettamente contrari, è tassa ipocrita e discriminatoria

AgenPress. Anche i consumatori italiani sono contrari alla Sugar tax, balzello ipocrita e discriminatorio che rischia di determinare un rincaro dei prezzi al dettaglio senza alcun beneficio sul fronte della salute pubblica.

Lo afferma il Codacons, che chiede di eliminare del tutto la misura.

“Si tratta di un balzello che non avrà effetti reali sulla salute dei cittadini, e determinerà un rincaro generalizzato dei listini a danno delle famiglie – spiega il presidente Carlo Rienzi – Questo perché le imprese colpite dalla nuova tassa finirebbero inevitabilmente per scaricare i maggiori costi sui consumatori finali, attraverso un incremento dei prezzi al dettaglio”.

“Una tassa ipocrita che creerà pesanti discriminazioni nel comparto alimentare, in quanto varrà solo su pochi beni e non su tutti gli alimenti pericolosi per la salute umana, e che non lancia alcun messaggio educativo, dal momento che il suo unico scopo è quello di fare cassa sulla pelle dei consumatori: non a caso all’estero tassazioni di questo tipo si sono rivelate un flop, non hanno migliorato lo stile alimentare dei cittadini e hanno creato danno all’economia, al punto da essere abbandonate da molti paesi” – conclude Rienzi.