Blinken: “Nuovi aiuti militari statunitensi arriveranno presto in Ucraina”

AgenPress. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che i nuovi aiuti militari statunitensi per Kiev arriveranno presto.

Gli aiuti “sono in arrivo” e faranno “una vera differenza sul campo di battaglia” – ha affermato Blinken – durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Inoltre, il Segretario di Stato americano ha affermato che seguiranno ulteriori consegne.

Ad aprile, dopo mesi di stasi, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato aiuti militari per Kiev per un valore di 61 miliardi di dollari (circa 56 miliardi di euro). Nell’incontro con Blinken, Zelenskyj ha ribadito il suo appello a rafforzare le difese aeree ucraine in vista dell’avanzata russa nella regione di Kharkiv.