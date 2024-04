Israele non ha ancora deciso come rispondere all’attacco dell’Iran

AgenPress. Secondo quanto riportato dai media, Israele non ha ancora deciso come rispondere all’attacco iraniano del fine settimana. Il gabinetto di guerra non ha preso alcuna decisione su come procedere durante i colloqui di domenica pomeriggio.

Nei prossimi giorni dovrebbero tenersi ulteriori discussioni. Durante l’incontro sono state discusse diverse opzioni per una possibile ritorsione israeliana.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a considerare attentamente un possibile attacco contro l’Iran e le sue conseguenze.

Blinken ha affermato che gli Stati Uniti non vogliono alcuna escalation. Ha ribadito che gli Stati Uniti continueranno a sostenere Israele nella sua difesa.