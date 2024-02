Bulgaria e Lituania discutono della lotta alla disinformazione russa. Putin va fermato

AgenPress. Il primo ministro bulgaro Nikolay Denkov e la sua controparte lituana Ingrida Simonyte hanno discusso della lotta alla disinformazione e del contrasto alla propaganda russa a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

La questione è particolarmente delicata in entrambi i paesi nel contesto delle imminenti elezioni del Parlamento europeo e della guerra in corso in Ucraina.

Le due parti hanno avvertito che tutti i paesi dell’Europa orientale sono a rischio se Putin non verrà fermato in Ucraina. “L’Europa e i paesi europei devono lavorare per migliorare la loro sicurezza”, ha detto Denkov, sottolineando gli sforzi della Bulgaria per modernizzare il proprio esercito e migliorare la propria difesa. Ha inoltre sottolineato l’importanza strategica della connettività lungo l’asse Nord-Sud su cui stanno lavorando Grecia, Bulgaria e Romania, anche per migliorare la mobilità militare.