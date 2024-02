Usa. Joe Biden e il re di Giordania Abdullah II sostengono l’accordo sugli ostaggi. Non si sa quanti siano ancora vivi

AgenPress – Il presidente Joe Biden ha incontrato il re di Giordania Abdullah II alla Casa Bianca mentre l’amministrazione continua i colloqui su un possibile accordo per il rilascio degli ostaggi nella guerra Israele-Hamas e ha criticato il previsto attacco di terra di Israele alla città di Rafah, a Gaza.

I due leader, affiancati da alti funzionari della politica estera, hanno discusso della situazione in corso a Gaza e degli sforzi per liberare gli ostaggi che Biden ha detto di aver discusso con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e i leader di Egitto e Qatar “per portare avanti questo obiettivo”. Ha detto che lo sforzo includerebbe una pausa di sei settimane nei combattimenti.

Hanno negoziato un possibile quadro che includerebbe una pausa di sei settimane nei combattimenti, lo scambio di ostaggi israeliani con prigionieri palestinesi e un piano per l’assistenza umanitaria per raggiungere Gaza.

Funzionari statunitensi hanno affermato di ritenere che siano stati compiuti importanti progressi sull’accordo per il rilascio degli ostaggi che potrebbe arrivare già questa settimana, ha detto ai giornalisti domenica un alto funzionario dell’amministrazione dopo che Biden ha parlato con Netanyahu.

“Non sappiamo quanti siano ancora vivi. L’angoscia che le loro famiglie stanno sopportando, settimana dopo settimana, mese dopo mese è inimmaginabile. Ed è una priorità assoluta per gli Stati Uniti riportarli a casa”, ha detto Biden.

I due leader hanno anche discusso del rafforzamento degli aiuti umanitari a Gaza e degli sforzi per portare una “pace duratura” basata su una soluzione a due Stati, ha detto Biden.

“Ho chiarito che gli Stati Uniti condividono l’obiettivo di vedere Hamas sconfitto e di garantire la sicurezza a lungo termine per Israele e il suo popolo”, ha aggiunto.

“Gli elementi chiave dell’accordo sono sul tavolo”, ha detto Biden insieme al re, anche se “rimangono delle lacune”. Ha detto che gli Stati Uniti faranno “tutto il possibile” per raggiungere un accordo: una pausa nei combattimenti per almeno sei settimane e il rilascio dei restanti ostaggi detenuti da Hamas.

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver partecipato il mese scorso ai colloqui su un accordo con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e i leader di Qatar ed Egitto.

Biden ha detto di aver lavorato “giorno e notte”, insieme ad Abdullah , per riportare a casa gli ostaggi tenuti da Hamas e garantire la consegna di aiuti umanitari ai civili a Gaza.

Ha anche ringraziato il re per aver effettuato un lancio aereo di forniture mediche nella regione.

Parlando dell’offensiva di terra pianificata da Israele su Rafah, Biden ha detto che il paese “non dovrebbe procedere senza un piano credibile” per garantire la sicurezza delle persone che si rifugiano nella città.

Abdullah, che ha parlato dopo Biden, ha messo in guardia contro lo sfollamento dei palestinesi oltre i confini di Gaza e della Cisgiordania, sollecitando al contempo una soluzione a due Stati.

“Dobbiamo – insieme, insieme ai partner arabi e alla comunità internazionale – intensificare gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e iniziare immediatamente a lavorare per creare un orizzonte politico che porti a una pace giusta e globale sulla base di un accordo a due soluzione statale”, ha detto Abdullah affermando che la leadership di Biden è stata “la chiave per affrontare questo conflitto”, sollevando la difficile situazione delle decine di migliaia di civili uccisi e feriti nei combattimenti.

“Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco duraturo adesso”, ha detto il re. “Questa guerra deve finire”.

La Giordania e altri stati arabi sono stati molto critici nei confronti delle azioni di Israele e hanno evitato il sostegno pubblico alla pianificazione a lungo termine di ciò che accadrà dopo, sostenendo che i combattimenti devono finire prima che tali discussioni possano iniziare. Chiedono un cessate il fuoco da metà ottobre, quando le vittime civili hanno cominciato a salire alle stelle.

L’incontro è stato il primo da quando tre soldati americani sono stati uccisi in un attacco di droni in una base nel nord-est della Giordania il mese scorso. Gli Stati Uniti hanno attribuito l’attacco a gruppi militanti sostenuti dall’Iran, e il presidente e la first lady Jill Biden hanno assistito al trasferimento dei soldati uccisi alla base aerea di Dover, nel Delaware, questo mese.

Biden, che spera in una soluzione a due Stati al conflitto israelo-palestinese, ha aggiunto che lui e il re hanno discusso della necessità che l’Autorità Palestinese, che ha un certo controllo su parti della Cisgiordania, “riformi urgentemente” essere pronti ad assumere alcune autorità a Gaza se Hamas venisse rimosso dal potere. “Devono prepararsi a costruire uno Stato che accetti la pace e non dia rifugio a gruppi terroristici come Hamas e la Jihad islamica”, ha detto Biden.

Abdullah ha insistito sul fatto che “la separazione della Cisgiordania e di Gaza non può essere accettata”.