E’ Putin che “ha intervistato” Tucker Carlson. Tutte le bugie e le domande non fatte, massacri, deportazioni, persecuzioni

AgenPress – La notte del 9 febbraio, Tucker Carlson ha rilasciato un’intervista di due ore con Vladimir Putin. Lo scandaloso ex conduttore di Fox News ha promesso domande spinose al dittatore, che secondo lui era il suo obiettivo quando ha deciso di volare a Mosca.

In 120 minuti, Carlson apparentemente non ha avuto l’opportunità di chiedere a Putin informazioni sui crimini di guerra che i russi avevano commesso a Irpin, Bucha e in altre città dell’Ucraina, sul rapimento di migliaia di bambini, sulla retorica genocida e sulle azioni aggressive del regime del Cremlino.

E’ quanto afferma il Centro per la comunicazione strategica e la sicurezza delle informazioni Ucraina, che ha redatto una revisione dell’intervista per sfatare le principali false dichiarazioni di Putin.

Dichiarazione 1. Lo scopo dell’operazione militare speciale in Ucraina è “il divieto di tutti i movimenti neonazisti”.

Bugie:

Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo in Ucraina perché uno degli obiettivi è la denazificazione. Significa la proibizione di tutti i movimenti neonazisti. È necessario sbarazzarsi di coloro che aderiscono a questa teoria e pratica e cercare di preservarla; questo è ciò che è la denazificazione. Sai, per quanto strano possa sembrarti, durante i negoziati a Istanbul abbiamo concordato che il neonazismo non sarebbe stato coltivato in Ucraina, anche a livello legislativo. Questo, a quanto pare, può essere fatto durante il processo di negoziazione. E non c’è nulla di umiliante per l’Ucraina quanto per uno Stato moderno e civile. È possibile per qualsiasi stato promuovere i nazisti? Nessun diritto? Semplice come quella.

Verità:

Il “neo-nazismo in Ucraina” è un problema inventato dalla propaganda russa. L’abitudine di Mosca di etichettare tutti i nemici come “fascisti” e “nazisti” risale all’epoca sovietica. In tempi diversi, la Polonia, Israele e persino la Jugoslavia socialista lo hanno sperimentato. Inventando il “neo-nazismo” in Ucraina, la propaganda di Putin cerca di presentare il nostro Paese come un obiettivo legittimo di aggressione, terrore e distruzione (obiettivi che si nascondono dietro l’eufemismo “denazificazione”). Ciò è stato apertamente affermato da propagandisti come Timofey Sergeitsev. Nel frattempo, non l’Ucraina, ma la moderna Russia si è trasformata in uno stato nazista: con dittatura illimitata, repressione contro i dissidenti, espansione nei paesi vicini e dichiarazione di questi paesi “fittizi e falsi”. È la Russia di Putin che ha bisogno di una vera denazificazione.

Dichiarazione 2. La guerra avrebbe potuto finire un anno e mezzo fa, ma “l’Ucraina ha ceduto alle richieste di Johnson”.

Bugie:

“Il fatto che abbiano ceduto alle richieste o alla persuasione del signor Johnson sembra molto triste. Perché, come ha detto Arakhamia, avremmo potuto fermare queste ostilità un anno e mezzo fa, ma gli inglesi ci hanno convinto e noi abbiamo rifiutato. Allora, dov’è il signor Johnson adesso? Mentre la guerra continua”.

Verità:

I negoziati russo-ucraini in Bielorussia e Turchia nel febbraio-marzo 2022 non hanno raggiunto un risultato accettabile per le parti. Mosca ha cercato di convincere Kiev ad arrendersi. L’unica ragione per cui l’Ucraina ha partecipato a queste conversazioni è stata la minacciosa situazione al fronte nelle prime settimane dell’invasione russa su vasta scala. Tuttavia, le Forze di Difesa, dopo aver fermato gli invasori vicino a Kiev, hanno sollevato i diplomatici ucraini dalla necessità di soccombere al diktat russo. Gli orribili filmati di aprile realizzati a Bucha e in altre città e villaggi liberati mostrano cosa accade laddove “le ostilità cessano” e inizia l’occupazione russa. Tuttavia, anche dopo, Kiev ha mantenuto un’opportunità di dialogo con Mosca: fermare la guerra con il compromesso, non con l’imposizione di condizioni. L’unica condizione da parte ucraina era che la Russia si astenesse da un altro tentativo di annettere il territorio. Ma Putin non ha ascoltato ed ha eliminato ogni possibilità di negoziato.

Affermazione 3: L’Ucraina è stata creata da Lenin, e poi ancora da Stalin.

Bugie:

“L’Ucraina sovietica ha ricevuto un numero enorme di territori che non hanno mai avuto nulla a che fare con essa, prima di tutto la regione del Mar Nero. Ma questo non è importante. La cosa importante è che Lenin, il fondatore dello Stato sovietico, ha creato l’Ucraina così com’è.

Anche alla Romania e all’Ungheria fu tolta una parte dei territori, che divennero parte dell’Ucraina sovietica e sono ancora lì. Pertanto, abbiamo tutte le ragioni per dire che, ovviamente, l’Ucraina è, in un certo senso, uno stato artificiale creato per volontà di Stalin”.

Verità:

Il nuovo Stato ucraino fu fondato non da Lenin e Stalin, ma dal movimento nazionale ucraino, contemporaneamente alla Polonia, alla Lituania, alla Georgia e persino alla stessa Russia come repubblica, e non dalla dinastia dei Romanov, alla quale apparteneva fino al 1917. L’Ucraina si è formata dopo il crollo degli imperi all’interno del territorio in cui vi era una maggioranza etnica ucraina (compresa la costa del Mar Nero menzionata da Putin). Da allora, i suoi confini non sono cambiati drasticamente. I bolscevichi russi non crearono, ma conquistarono l’Ucraina indipendente, trasformandola in un’altra “repubblica sovietica”. Se Putin crede che “conquistare territori” trasformi qualsiasi paese in uno artificiale, allora la Russia è il paese più artificiale che è stato impegnato nella conquista di territori stranieri nel corso della sua storia: dalla Prussia orientale alla Manciuria.

Affermazione 4. In Ucraina è in corso una “guerra civile” tra i russi.

Bugie:

“I soldati ucraini sono stati circondati, questo è un vero esempio di quello che è successo, i nostri soldati hanno gridato loro: ‘Non avete alcuna possibilità, arrendetevi! Vieni fuori, sarai vivo, arrenditi!’

All’improvviso una voce in russo, il vero russo, grida: “I russi non si arrendono!” E tutti sono morti. Si sentono ancora russi. In questo senso, ciò che sta accadendo è in una certa misura un elemento di guerra civile”.

Verità:

In Ucraina vivono infatti molti russi, patrioti e difensori dello Stato ucraino. Proprio questo fatto distrugge la narrativa della propaganda di Putin sulla presunta “persecuzione dei russi in Ucraina” o secondo cui i russi ucraini “stanno aspettando di essere liberati” da Putin. L’Ucraina è una nazione politica matura che unisce cittadini di diversa origine etnica e religiosa, che vivono in armonia e comprensione reciproca. Pertanto, non sorprende che alcuni soldati ucraini comunichino tra loro in lingua russa (che, secondo la propaganda russa, è stata “vietata” in Ucraina). La frase “I russi non si arrendono” è un’espressione fissa, ben nota a chi ha familiarità con la cultura russa. Pertanto, non sorprende che i soldati ucraini lo abbiano scelto per deridere gli aggressori russi. La guerra russo-ucraina non è affatto una guerra “civile”, perché i suoi partecipanti sono da molti anni cittadini di stati diversi.

Dichiarazione 5. Gli Stati Uniti devono solo “negoziare con la Russia” e la guerra finirà.

Bugie:

“Gli americani non hanno altro da fare? Hai problemi alla frontiera. Problemi con l’immigrazione, problemi con il debito nazionale. Più di 33mila miliardi di dollari. Non hai altre cose da fare. Ecco perché stai combattendo in Ucraina. Non sarebbe meglio negoziare con la Russia? Negoziare, comprendendo già oggi la situazione, rendendosi conto che la Russia combatterà per i suoi interessi fino alla fine e, rendendosi conto di ciò, riacquistare il buon senso, iniziare a rispettare il nostro Paese, i suoi interessi e cercare alcune soluzioni?”

Verità:

La Russia e Putin violano regolarmente tutti gli accordi e si rifiutano di rispettare gli accordi internazionali firmati dalla leadership russa. Effettuando un attacco su vasta scala all’Ucraina, i russi hanno violato circa 400 accordi internazionali. La Russia ha violato l’Atto finale sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Atto finale di Helsinki) sull’inviolabilità dei confini europei. La Russia ha violato il Memorandum di Budapest; secondo il quale esso, così come gli Stati Uniti e il Regno Unito, si sono impegnati a farsi garanti della sicurezza dell’Ucraina in cambio del trasferimento dell’arsenale nucleare ucraino alla Russia. La Russia ha violato il Trattato di amicizia, cooperazione e partenariato, Sul confine di stato russo-ucraino, Sull’uso del Mar d’Azov e del Mar Nero e centinaia di altri accordi con l’Ucraina. La Russia utilizza gli accordi internazionali come arma contro gli Stati con cui li conclude e gioca un gioco disonesto. Negoziare con la Russia a spese dell’Ucraina significa sciogliere le mani di Putin per una guerra ancora più grande e terribile in Europa e in altri continenti.

Ciò che Carlson non è riuscito a chiedere a Putin:

1. Il blocco dei social network americani in Russia, in particolare di X (Twitter), su cui è stata pubblicata questa intervista. Questa è una violazione della libertà di parola.

2. La persecuzione dei protestanti in Russia. Dal 2017 le attività dei Testimoni di Geova sono vietate nella Federazione Russa. Predicatori e credenti protestanti sono stati rapiti, torturati, derubati e uccisi nei territori occupati dell’Ucraina dal 2014.

3. Il rapimento di bambini ucraini. Per questo è stato emesso un mandato internazionale contro Putin.

4. Massacri e abusi contro i civili ucraini nei territori occupati (Bucha, Izium) e altri crimini di guerra.

5. Provocazioni militari contro i paesi della NATO, che sono anche provocazioni contro gli Stati Uniti come loro alleato militare.