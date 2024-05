G7. Crescono le speranze di un accordo per utilizzare gli asset russi a favore dell’Ucraina

AgenPress – Le speranze di un accordo multinazionale per utilizzare 300 miliardi di dollari di beni statali russi congelati nel sistema bancario europeo per sostenere l’Ucraina sono cresciute dopo che è emerso che i ministri del G7 erano fiduciosi di superare gli ostacoli tecnici e politici in un incontro nel nord Italia sabato.

Il ministro delle finanze canadese, Chrystia Freeland, si è detta ottimista sul fatto che i leader del G7 raggiungano un accordo, poiché il sostegno si è concentrato attorno a un piano per utilizzare i beni congelati della banca centrale russa come garanzia per un prestito di 50 miliardi di dollari (39 miliardi di sterline).

I ministri delle finanze delle nazioni del Gruppo dei Sette riuniti a Stresa, in Italia , hanno discusso per elaborare un piano da presentare ai leader nazionali per un accordo finale in un vertice a metà giugno.

Circa 300 miliardi di dollari (235 miliardi di sterline) appartenenti alla banca centrale russa sono stati congelati in Occidente, in gran parte in valuta estera, oro e titoli di stato. Circa il 70% di questo è detenuto presso il depositario centrale belga di titoli Euroclear, che detiene l’equivalente di 162 miliardi di sterline.

Si stima che gli Stati Uniti abbiano asset russi per un valore compreso tra i 40 e i 60 miliardi di dollari , mentre il Regno Unito si avvicina ai 25 miliardi di sterline, ma non è stata divulgata alcuna cifra ufficiale.

L’Ucraina ha spinto per l’accesso ai fondi per contribuire a finanziare la ricostruzione delle sue infrastrutture martoriate, liberando altri prestiti e sovvenzioni per acquistare armi extra nella guerra con la Russia. La Russia ha recentemente aperto un nuovo fronte a nord di Kharkiv e ha consolidato la sua posizione a sud, ostacolando l’avanzata ucraina.

Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, ha precedentemente affermato che il Regno Unito è favorevole a prestare all’Ucraina l’intera somma sulla base del fatto che la Russia sarà costretta a pagare le riparazioni alla fine della guerra.

Freeland ha affermato che il gruppo sta lavorando su un “approccio collaborativo” in cui tutti i partner possano trovare un accordo.

I suoi commenti sono arrivati ​​dopo che il presidente della Banca Mondiale , Ajay Banga, si è detto “assolutamente” aperto all’idea di gestire un fondo di prestito del G7 per l’Ucraina sostenuto dai guadagni derivanti dai beni sovrani russi congelati.

Intervenendo all’incontro dei ministri delle finanze, Banga ha affermato che la Banca Mondiale ha un’ampia esperienza nella gestione di fondi simili di donatori non militari, compreso uno per l’Afghanistan. Potrebbe “replicare” quel lavoro per un prestito all’Ucraina.

In base a un accordo raggiunto la scorsa settimana dagli Stati membri dell’UE, il 90% dei proventi degli interessi andrebbe in un fondo gestito dall’UE da spendere a sostegno delle forze armate ucraine, mentre il restante 10% andrebbe ad altre forme di sostegno. L’UE prevede che gli asset produrranno profitti per circa 15-20 miliardi di euro entro il 2027. L’Ucraina dovrebbe ricevere la prima tranche a luglio, hanno affermato i diplomatici dell’UE.

Un piano statunitense per sfruttare tutti i fondi per sostenere un prestito ha guadagnato terreno, anche se molte delle questioni tecniche, incluso il modo in cui i paesi sponsor del prestito avrebbero allocato i fondi per i progetti, dovevano ancora essere risolte prima della riunione dei ministri delle finanze.