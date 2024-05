Usa 2024. Robert De Niro contro Trump “il pagliaccio”. “Se dovesse vincere di nuovo distruggerà il mondo”

AgenPress – Martedì la campagna di Biden ha inviato l’attore Robert De Niro e due ex agenti di polizia che hanno difeso il Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021 – Harry Dunn e Michael Fanone – per trasmettere la minaccia che, secondo loro, l’ex presidente Donald Trump rappresenta per il paese.

Parlando ai giornalisti vicino al tribunale di Manhattan dove si sta svolgendo il processo criminale di Trump , De Niro ha detto che Trump “vuole seminare il caos totale”.

De Niro, un newyorkese, ha definito Trump un “pagliaccio” la cui presidenza potrebbe essere pericolosa per gli americani. Ha detto che i newyorkesi una volta tolleravano Trump, ma ora lo riconoscono come una minaccia.

“Amo questa città. Non voglio distruggerla. Donald Trump vuole distruggere non solo la città, ma il Paese, e alla fine potrà distruggere il mondo”, ha detto De Niro.

In una conferenza stampa successiva alla campagna di Biden, il consigliere di Trump Jason Miller ha ribattuto, dicendo che la cosa migliore che la campagna di Biden poteva fare per attaccare Trump era “tirare fuori un attore scaduto”.

De Niro ha detto che se “Trump torna alla Casa Bianca, puoi dire addio a queste libertà che tutti diamo per scontate”.

De Niro ha recentemente espresso uno spot anti-Trump per la campagna di Biden. Ha detto che ha accettato di partecipare allo spot “perché mostra la violenza di Trump e ci ricorda che userà la violenza contro chiunque ostacoli la sua megalomania e avidità”.

“Questa città è piuttosto accomodante. Diamo spazio ai clown. Ne abbiamo in tutta la città. Le persone che fanno cose pazze per strada le tolleriamo. Fa parte della città, fa parte della cultura, ma non una persona come Trump che alla fine governerà il Paese. Questo non funziona, e lo sappiamo tutti”, ha detto l’attore, che ha prestato anche la sua voce per uno spot della campagna di Biden. Mentre De Niro parlava, alcuni attivisti pro Trump hanno gridato e cantato “fuck Joe Biden”. Qualche protesta anche quando la star ha presentato i due ex agenti, Harry Dunn e Michael Fanone, che un contestatore ha accusato di aver mentito sotto giuramento. “Non so nemmeno come comportarmi con te, amico mio, non so nemmeno come comportarmi con te”, ha risposto De Niro.

“Loro sono rimasti lì e hanno combattuto per noi, per te, per te”, ha continuato l’attore, riferendosi a Dunn e Fanone. “No, no, hanno combattuto per te, amico. Puoi stare proprio qui adesso. Sono loro i veri eroi”.