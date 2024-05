G7. Lindner: unico obiettivo e aiutare all’Ucraina nel 2025. Incrementare le sanzioni finanziarie ed economiche contro la Russia

AgenPress – Il G7 ha raggiunto un accordo “sull’obiettivo di sostenere l’Ucraina anche nel 2025”. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, a margine delle riunioni della ministeriale in corso a Stresa, precisando però che “c’è ancora molto lavoro da fare per trovare misure adatte e strumenti concreti”.

“Il finanziamento per quest’anno è raggiunto, – ha spiegato il ministro tedesco – ora vogliamo cominciare a lavorare per il 2025. È la dimostrazione della nostra perseveranza nello stare insieme per l’Ucraina, ma molto lavoro è ancora da fare. Siamo aperti a trovare misure intelligenti per finanziare l’Ucraina, è una questione di lavorare intensamente su cosa e come è possibile”.

I ministri finanziari si dicono “determinati ad incrementare le sanzioni finanziarie ed economiche” contro la Russia per “ridurre” i suoi proventi. Il comunicato riconosce anche “progressi” in vista dell’utilizzo degli interessi sugli asset russi congelati.