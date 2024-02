Usa. Biden ha “conservato intenzionalmente” file classificati top secret ma non è colpevole

AgenPress – Il procuratore speciale Robert Hur ha rifiutato di perseguire il presidente Joe Biden per la sua gestione di documenti riservati, ma ha affermato che le pratiche di Biden “presentano seri rischi per la sicurezza nazionale” e ha aggiunto che Biden si è descritto come un “uomo anziano con scarsa memoria” che sarebbe comprensivo nei confronti di una giuria.

“La nostra indagine ha scoperto prove che il presidente Biden ha intenzionalmente conservato e divulgato materiale riservato dopo la sua vicepresidenza quando era un privato cittadino”, afferma il rapporto, ma le prove “non stabiliscono la colpevolezza del signor Biden oltre ogni ragionevole dubbio”.

Biden ha detto giovedì di essere “contento di vedere che sono arrivati ​​alla conclusione che avevo sempre creduto che sarebbero arrivati: che non ci sarebbero state accuse in questo caso e che la questione è ora chiusa”, aggiungendo che “ha collaborato completamente, non ha creato ostacoli”. , e non ho cercato ritardi.

Il rapporto di Hur includeva diverse righe scioccanti sulla memoria di Bidens, che secondo il rapporto “era significativamente limitata” durante le sue interviste del 2023 con il procuratore speciale. L’età e la presentazione di Biden renderebbero più difficile convincere una giuria oltre ogni ragionevole dubbio che l’ormai 81enne sia colpevole di aver commesso volontariamente un crimine.

“Abbiamo anche considerato che, al processo, il signor Biden si sarebbe probabilmente presentato alla giuria, come ha fatto durante la nostra intervista, come un uomo anziano comprensivo, ben intenzionato e con scarsa memoria”, si legge. “Sulla base delle nostre interazioni dirette e delle nostre osservazioni su di lui, è una persona per la quale molti giurati vorranno identificare un ragionevole dubbio. Sarebbe difficile convincere una giuria a condannarlo – ormai un ex presidente ben ottantenne – di un reato grave che richiede uno stato mentale di ostinazione.”

Più avanti nel rapporto, il procuratore speciale ha affermato che la memoria del presidente era “peggiore” durante il colloquio con lui, rispetto alla sua memoria nelle conversazioni registrate del 2017.

“Non ricordava quando era vicepresidente, dimenticandosi il primo giorno dell’intervista alla fine del suo mandato (“se fosse il 2013, quando ho smesso di essere vicepresidente?”), e dimenticandosi il secondo giorno dell’intervista quando è iniziato il suo mandato (“nel 2009, sono ancora vicepresidente?”), si legge nel rapporto.

Biden ha anche avuto difficoltà a ricordare il momento della morte di suo figlio Beau, così come un dibattito sull’Afghanistan.

“Non ricordava, nemmeno dopo diversi anni, quando morì suo figlio Beau”, afferma il rapporto.

In una lettera di lunedì indirizzata a Hur e al suo vice consigliere speciale, Richard Sauber, consigliere speciale del presidente, e Bob Bauer, consigliere personale di Biden, hanno confutato il modo in cui il rapporto ha caratterizzato la memoria del presidente.

“Non crediamo che il modo in cui il rapporto tratta la memoria del presidente Biden sia accurato o appropriato”, hanno scritto Sauber e Bauer nella lettera, anch’essa pubblicata giovedì. “Il rapporto utilizza un linguaggio altamente pregiudizievole per descrivere un evento comune tra i testimoni: la mancanza di ricordo di eventi vecchi di anni.”

Separatamente, Sauber ha risposto al rapporto dicendo che la Casa Bianca è “soddisfatta” delle conclusioni e che non vi sono accuse penali.

“Come riconosce il rapporto del procuratore speciale, il presidente ha collaborato pienamente fin dal primo giorno”, ha affermato in una nota. “La sua squadra ha prontamente segnalato personalmente i documenti classificati trovati per garantire che questi documenti fossero immediatamente restituiti al governo perché il Presidente sa che è a loro che appartengono”.

Sauber ha continuato a criticare il rapporto, ma non ha sollevato punti specifici.

“Non siamo d’accordo con una serie di commenti imprecisi e inappropriati contenuti nel rapporto del procuratore speciale”, ha affermato Sauber nella sua dichiarazione. “Tuttavia, la decisione più importante presa dal procuratore speciale – ovvero che nessuna accusa è giustificata – è fermamente basata sui fatti e sulle prove”.