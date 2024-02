Fedriga (Lega): “Premierato necessario all’autonomia differenziata. Come negli USA”

AgenPress. Massimiliano Fedriga, presidente Regione Friuli-Venezia Giulia, a “Il Punto G” condotto da Giuliano Guida Bardi, ha dichiarato sulla FM di Radio Giornale Radio:

“Sono molto favorevole al premierato, si integra perfettamente con l’autonomia differenziata, come negli USA. Dobbiamo trovare un equilibrio rispetto ai poteri reali che il presidente della Repubblica può esercitare, ma questo non può compromettere la possibilità di scelta delle persone: se diciamo che i cittadini non possono votare direttamente il presidente del Consiglio altrimenti si rischia di indebolire il presidente della Repubblica, si crea un vulnus democratico”.