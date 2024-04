L’ Associazione italiana persone down replica a Vannacci: affermazioni gravissime su classi per disabili

AgenPress – “Ribadiamo il nostro impegno per difendere i diritti delle persone con disabilità e per promuovere un’educazione inclusiva e rispettosa della diversità. Le recenti dichiarazioni del generale Vannacci sulla possibilità di reintrodurre classi speciali rappresentano un serio rischio per l’inclusione scolastica, valore imprescindibile per una società civile e avanzata. Le sue affermazioni non solo vanno contro i principi di uguaglianza e i diritti umani, ma rappresentano anche una violazione della Convenzione Onu, che è legge dello Stato italiano”.

Così il presidente dell’Associazione italiana persone down, Gianfranco Salbini, replica alle affermazioni di Roberto Vannacci.

“La nostra associazione ribadisce la propria posizione netta e inequivocabile in difesa dell’inclusione scolastica e dei diritti delle persone con disabilità. Chiediamo inoltre che il governo e tutte le forze politiche aumentino gli sforzi e gli investimenti per garantire una scuola inclusiva di qualità. Una scuola in cui l’inclusione non sia uno slogan, ma una realtà tangibile. Una scuola in cui la presenza dei ragazzi e delle ragazze con disabilità non sia vissuta come un ‘peso’, o come un ‘freno’ per l’espressione delle potenzialità, ma al contrario come un valore aggiunto nel percorso formativo di tutti gli studenti e le studentesse e come arricchimento anche per chi all’interno della scuola lavora”.