Autonomia. Applicata la “ghigliottina”, sì da Commissione Camera, lunedì in Aula. PD: vogliono spaccare il paese

AgenPress – La Commissione Affari costituzionali della Camera ha concluso l’esame del ddl sull’autonomia differenziata, approvando il mandato al relatore. A favore i gruppi di maggioranza, contrari tutti i gruppi d’opposizione che non hanno partecipato al voto. In commissione è stata applicata la “ghigliottina” essendo stati votati sono 80 emendamenti sui 2200 presentati. Il testo va in Aula lunedì prossimo 29 aprile.

“Vogliono spaccare il paese e azzittire l’opposizione. Vogliono mettere in discussione conquiste civili. La commissione ha chiuso i lavori dopo forzature inaccettabili e strappi istituzionali. Ora la battaglia continua in Aula. È con noi il paese, quello dei diritti, della solidarietà e dell’inclusione”, dice in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

Per il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia “quanto avvenuto alla Camera conferma che questa destra non ha nessuno scrupolo nei confronti delle nostre istituzioni. Per Giorgia Meloni e soci la democrazia non è confronto nel merito ma solo dittatura della maggioranza. Autonomia in cambio del premierato, costi quel che costi, anche a costo di distruggere il Sud del nostro Paese. E oggi ne abbiamo la riprova: per FdI, Lega e FI i diritti dell’opposizione non esistono, conta solo brandire in campagna elettorale la bandiera della propaganda. Bella idea della democrazia”.

Di “prassi parlamentare così va in pezzi”, parla Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera.

“La maggioranza intende usare la scure, decapitando le proposte emendative e dando il mandato al relatore per l’esame dell’Assemblea. In pratica . Non c’è alcun motivo che giustifichi questo scempio di regole che per la destra sono inutili orpelli, per noi garanzia dei processi decisionali”.