Gaza. Hamas trasmette il video di due ostaggi israeliani. “Siamo in pericolo qui, ci sono esplosioni ed è stressante e spaventoso”

AgenPress – Sabato Hamas ha diffuso un video che mostra due ostaggi israeliani rapiti durante l’attacco del 7 ottobre. Gli ostaggi mostrati nel filmato sono il cittadino statunitense Keith Samuel Siegel, che è stato portato via dalla sua casa a Kfar Azza, e Omri Miran, che è stato portato via dalla sua casa nel Kibbutz Nahal Oz.

“Siamo in pericolo qui, ci sono esplosioni ed è stressante e spaventoso. E va avanti da molto tempo, e mi chiedo tra me e me, fino a quando”, aggiunge Siegel. “A volte sembra che le cose si trascinino. Faccio appello al Primo Ministro e all’intero governo affinché partecipino ai negoziati per raggiungere presto un accordo… Ho visto più volte le proteste a Tel Aviv e Gerusalemme, e mi spero e credo che continuerete così. Arrivederci e spero che ciò accada presto.”

“Mia cara famiglia, mi mancate tutti”, si vede dire Miran nel video di Hamas. “Spero che almeno la prossima festività, il Giorno dell’Indipendenza, potremo festeggiare insieme… È ora di raggiungere un accordo che ci farà uscire di qui vivi e in salute. Voglio che tu faccia tutto il possibile e fate pressione in ogni modo possibile e continuate a protestare, così ora ci saranno trattative e accordi.”

Miran si è trasferito nel Kibbutz al confine di Gaza 10 anni fa. Ha vissuto con la moglie e le due figlie, ha lavorato come istruttore di Shiatsu ed è responsabile dei lavori paesaggistici del Kibbutz.

Siegel si è trasferito in Israele dagli Stati Uniti con sua moglie Aviva, anche lei rapita il 7 ottobre e successivamente rilasciata come parte di un accordo tra Israele e Hamas. I due vivono a Kfar Azza da 40 anni, dove hanno cresciuto un figlio e una figlia. Siegel lavora come terapista occupazionale.