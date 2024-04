Mosca. Arrestato giornalista per aver creato video YouTube gestito da collaboratori di Navalny

AgenPress – Il giornalista russo Konstantin Gabov è stato arrestato con l’accusa di “estremismo” per aver contribuito a creare video su YouTube per la squadra del defunto leader dell’opposizione Alexei Navalny, hanno detto sabato i tribunali di Mosca.

Konstantin Gabov, che secondo i media ha lavorato per i canali televisivi russi Moskva 24 e MIR e per l’agenzia di stampa bielorussa Belsat, rimarrà in custodia cautelare almeno fino al 27 giugno, ha detto il servizio stampa del tribunale su Telegram.

La corte ha affermato che è accusato di “aver preso parte alla preparazione di foto e video da pubblicare sul canale YouTube NavalnyLIVE”, una delle piattaforme utilizzate dalla squadra di Navalny, il più famoso critico del dittatore Vladimir Putin, è morto in circostanze oscure nella sua prigione artica a febbraio.

Il suo movimento è definito “estremista”, esponendo il suo staff e i suoi sostenitori a procedimenti giudiziari.

La maggior parte degli alleati di Navalny sono in esilio o stanno scontando lunghe pene detentive.

A marzo, anche la fotografa Antonina Kravtsova è stata trattenuta con l’accusa di “estremismo” dopo aver spesso coperto i processi di Navalny per SOTAvision, una delle poche organizzazioni mediatiche che documentano la repressione politica in Russia e considerata un “agente straniero” dalle autorità.

Tra gli altri giornalisti incarcerati c’è il reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich, che deve affrontare accuse di spionaggio che lui e le autorità statunitensi respingono.

La giornalista russo-americana Alsu Kurmasheva, che lavora per Radio Free Europe/Radio Liberty, è dietro le sbarre da ottobre per non essersi registrata come “agente straniero” come richiesto dalle autorità.