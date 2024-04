Ungheria. Ministro Esteri ceco: Putin non si fermerà in Ucraina. Vuole riportare l’Occidente nel suo mondo di tirannia

AgenPress – Sarebbe quantomeno ingenuo pensare che Putin si fermerà all’Ucraina nei suoi sogni imperiali, quindi la guerra in Ucraina è anche una lotta degli europei per il loro futuro pacifico.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky nel suo discorso all’Università Louis durante la visita bilaterale in Ungheria.

“È ingenuo pensare che se la Russia vincesse in Ucraina, i suoi carri armati si fermerebbero ai nostri confini. L’obiettivo di Mosca non è solo distruggere l’Ucraina e assimilarla con il suo pensiero crudele come territorio puramente russo. Si tratta di minare la nostra parte d’Europa. Vuole riportare l’Occidente nel suo mondo di tirannia e disordine, tradizioni e comportamenti. La sconfitta dell’Ucraina porterà al vincitore nuove risorse e aprirà le porte ad altre cosiddette “operazioni militari speciali” nell’Europa centrale e orientale”.

“Se permettiamo alla Russia di distruggere l’Ucraina, se la sua aggressione resta impunita, altri predatori in tutto il mondo seguiranno l’esempio”, ha detto Lipavsky. L’Ucraina, ha sottolineato, sta lottando per la propria sopravvivenza. Ma si batte anche a nome delle nazioni europee.

Il ministro degli Esteri ha ricordato che oggi in Ucraina le persone vengono uccise dagli stessi carri armati di cui hanno assistito i padri e i nonni dell’attuale generazione nelle strade di Budapest e Praga.

“La situazione sta cambiando e la crudeltà imperiale della Russia continua. Proprio come nel 1956, 1968 o 1981, i governanti russi credono di essere gli unici a decidere il destino delle nazioni alla loro portata. Come prima, Mosca conosce solo una via trattare con coloro che si oppongono, sconfiggerli”, ha detto il ministro degli Esteri ceco.

Le ambizioni imperiali della Russia non hanno limiti se non vengono fissati e ha ricordato le parole dell’ex presidente ceco Vaclav Havel, che una volta disse: “Il problema con la Russia da molti secoli è che la Russia non sa esattamente dove inizia e dove finisce. finisce.” Se consentito, la Russia non esiterebbe ad invadere i territori dell’ex blocco orientale.

Lipavsky ha osservato che dopo due anni di aggressione russa, il conflitto in Ucraina si è trasformato in una guerra di logoramento.

“Questo è un momento decisivo! Dobbiamo rimanere concentrati sulle esigenze di difesa dell’Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia e sui suoi alleati attraverso le sanzioni. Dobbiamo continuare a perseguire una diplomazia multilaterale attiva e intelligente”, ha affermato, sottolineando che mentre l’Ungheria si prepara alla sua seconda presidenza del Consiglio dell’Unione europea, ha sottolineato che la questione centrale sarà come affrontare l’aggressione della Russia contro l’Occidente.

“Credo che i nostri due Paesi svolgano un ruolo speciale in questa lotta. Siamo noi quelli che sono fuggiti dalla prigione che Mosca ha costruito per noi e intorno a noi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo cosa vuol dire vivere in quella prigione. Non vogliamo viverci di nuovo. Dobbiamo continuare a ricordare a coloro che guardano questa prigione dall’esterno quanto sia un posto terribile e che a Mosca non dovrebbe essere permesso di ricostruirla e di trascinarvi altri contro la loro volontà”.