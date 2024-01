Taiwan. Prosegue la minaccia cinese contro l’isola. In 24 ore rilevati 33 aerei militari e 6 navi della marina

Finora quest’anno l’esercito ha rilevato 266 aerei militari cinesi e 116 navi militari. Dal settembre 2020, Pechino ha sempre più utilizzato l’uso delle “tattiche della zona grigia” sotto forma di dispiegamento di aerei militari e navi militari sulla linea mediana e all’interno dell’ADIZ di Taiwan.

Secondo il CSIS, le tattiche della zona grigia sono “uno sforzo o una serie di sforzi che vanno oltre la deterrenza e la garanzia dello stato stazionario e tentano di raggiungere i propri obiettivi di sicurezza senza ricorrere all’uso diretto e considerevole della forza”.

Secondo gli osservatori, si tratta di una intimidazione a Taipei in vista dei colloqui di Bangkok tra il ministro degli Esteri Wang Yi e il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan, dedicati anche a Taiwan. Lo scorso settembre, secondo Taipei, fu battuto il record, con l’invio di 103 aerei in 24 ore attorno all’isola, che Pechino considera una sua provincia ribelle e si dice pronta a riunificare a sé anche con l’uso della forza, se necessario.