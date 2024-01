Gaza. Unrwa licenzia 12 dipendenti. Hamas condanna tale decisione ed accusa Israele

AgenPress – Hamas ha condannato la decisione dell’Unrwa di licenziare 12 suoi dipendenti “sulla base di informazioni provenienti dal nemico sionista” e ne ha chiesto la revoca. In una nuova dichiarazione su Telegram ha attaccato l’Agenzia dell’Onu per aver “descritto la resistenza del popolo palestinese come terrorismo. Non è compito dell’Unrwa annunciare posizioni politiche sul conflitto” ma piuttosto “difendere il diritto dei rifugiati che rappresenta. Il diritto di protezione e di resistenza all’occupazione con ogni mezzo possibile”.