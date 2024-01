Isw. La Russia sfrutta il disastro aereo per seminare malcontento in Ucraina e sfiducia verso il governo

AgenPress – Un aereo da trasporto militare russo Il-76 si è schiantato a Belgorod Oblast, in Russia, il 24 gennaio. I filmati geolocalizzati pubblicati da varie fonti russe mostrano che l’Il-76 si è schiantato a Yablonovo, Belgorod Oblast (circa 50 km a nord-est della città di Belgorod).

La Russia sta sfruttando l’incidente per seminare malcontento in Ucraina e dubbi in Occidente sul continuo sostegno militare a Kiev, scrive sul suo sito l’Istituto per lo studio della guerra.

L’ISW ha dichiarato che i suoi analisti non offrono una valutazione delle circostanze dell’incidente dell’Il-76 e non possono verificare in modo indipendente le dichiarazioni di entrambe le parti. Allo stesso tempo, gli analisti notano che le accuse della Russia secondo cui l’Ucraina avrebbe abbattuto un aereo Il-76 con prigionieri di guerra ucraini a bordo “hanno lo scopo in parte di seminare malcontento in Ucraina e galvanizzare la sfiducia nei confronti del governo ucraino, il che è coerente con diversi altri sforzi di informazione russi miravano a indebolire l’Ucraina a livello nazionale”. Il presidente del Comitato di difesa della Duma di Stato russa, Andrei Kartapolov, ha affermato che l’Ucraina ha deliberatamente abbattuto l’Il-76 sapendo che conteneva prigionieri di guerra ucraini e ha chiesto lo stop a tempo indeterminato di tutti gli scambi di prigionieri di guerra.

L’ISW ha sottolineato che lo scambio di prigionieri di guerra è una questione delicata sia per la Russia che per l’Ucraina, quindi menzionare i prigionieri nel rapporto suscita prevedibilmente una reazione emotiva da parte del pubblico.

“I funzionari russi hanno inoltre avanzato affermazioni infondate secondo cui l’Ucraina ha colpito l’Il-76 con sistemi missilistici forniti dagli Stati Uniti o dalla Germania, probabilmente nel tentativo di scoraggiare i partner occidentali dell’Ucraina dal fornire all’Ucraina sistemi di difesa aerea critici necessari per la continua difesa dell’Ucraina”, si legge nel rapporto.

La propagandista russa e caporedattrice del quotidiano controllato dallo stato RT Margarita Simonyan ha pubblicato un elenco dei nomi dei prigionieri di guerra ucraini presumibilmente presenti sul volo, ma diverse fonti russe e ucraine hanno notato che almeno uno dei presunti prigionieri di guerra era già stato scambiato in un precedente scambio di prigionieri di guerra il 3 gennaio.

Una fonte delle forze armate ucraine ha notato che questo aereo trasportava missili per il sistema di difesa aerea S-300, che gli invasori utilizzano per bombardamenti di massa nella regione di Kharkiv e in altre aree vicine al confine.

Andrii Yusov, rappresentante della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino, ha detto che lo scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina avrebbe dovuto avvenire il 24 gennaio.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un discorso alla nazione che l’Ucraina insisterà per un’indagine internazionale sull’incidente.