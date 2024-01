AgenPress – Andrei Kartapolov, il capo della commissione Difesa della Duma, la camera Bassa del Parlamento russo, ha detto che oggi era in programma uno scambio di 192 prigionieri ucraini e altrettanti russi, e che 65 degli ucraini si trovavano sull’aereo da trasporto Ilyushin Il-76, che lo stesso Kartapolov afferma essere stato abbattuto dalle forze di Kiev. Kartapolov aggiunge che l’Ilyushin era seguito da un altro aereo con a bordo circa altri 80 prigionieri ucraini, che dopo l’abbattimento del primo velivolo ha invertito la rotta ed è tornato indietro.

Il ministero degli Esteri russo ha affermato che l’aereo Ilyushin russo precipitato nella regione di Belgorod è stato abbattuto dalle forze ucraine.

“Kiev ha commesso un atto di folle barbarie, dimostrando totale disprezzo per la vita umana. Violando gli accordi, hanno ucciso i nostri piloti e i soldati di scorta e hanno lasciato che i loro concittadini ‘fossero sacrificati'”, ha commentato Rodion Miroshnik, un alto funzionario del ministero degli Esteri di Mosca. “Questo sanguinoso incidente – ha proseguito Miroshnik – solleva una grande domanda sulle possibilità di almeno alcuni accordi e in qualsiasi formato. Le garanzie che danno, se non sono state ancora violate, verranno sicuramente violate. E su questo non c’è dubbio”.