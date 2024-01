Supercoppa Italiana, Sardone (Lega): inaccettabile immagine donna con velo islamico che porta coppa in campo

AgenPress. “Ritengo scandalosa l’immagine che si è vista prima dell’inizio della finale di Supercoppa italiana Inter-Napoli in Arabia Saudita. Una donna con il velo islamico ha portato la coppa in campo.

Vergognoso che in una competizione italiana, organizzata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, sia consentito valorizzare e promuovere un simbolo di oppressione e sottomissione delle donne. Il velo islamico rappresenta una privazione della libertà per tante donne musulmane. Mi fa sorridere il supporto alla causa delle donne iraniane che lottano contro l’imposizione del velo islamico e poi vedere queste scene in una competizione italiana, trasmessa in tv e dal forte impatto mediatico. Inoltre, con che coraggio ricordiamo il dramma di ragazze come Saman, morta anche perché non voleva accettare imposizioni di tipo religioso.

Mi chiedo inoltre se avrebbero consentito a una donna italiana, magari senza velo, di entrare in campo prima della partita con la coppa. Chi ha imposto l’Arabia Saudita come sede di queste partite dovrebbe chiedere scusa, queste scene sono un danno per le battaglie sui diritti delle donne”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega.