Barbara Streisand, sostenitrice dell’Ucraina,  dona la quarta ambulanza al Centro regionale di Kiev per gli aiuti medici d’emergenza

AgenPress – Barbara Streisand sostiene l’Ucraina nella sanguinosa guerra contro la Russia. Recentemente, sulla pagina Facebook del Centro regionale di Kiev per gli aiuti medici d’emergenza e la medicina in caso di catastrofe si è saputo che la star ha donato un’ambulanza.

A proposito, questa è la quarta macchina del genere che può aiutare a salvare la vita dei nostri soldati. Lo staff è entusiasta della generosità dell’attrice e ha scritto più dettagliatamente su questo regalo nel post.

“Le ambulanze di tipo C sono una sorta di unità di terapia intensiva per il trattamento da parte di squadre mediche di emergenza, nonché per il trasporto e il monitoraggio di pazienti in condizioni gravi o critiche, solo su ruote. Essere operative, mobili e accessibili è la formula del successo di il “servizio di emergenza” regionale “. E con l’arrivo di nuovi “uccelli”, questa possibilità si moltiplica, soprattutto in condizioni di legge marziale,” – hanno osservato i medici.

Barbara è diventata ambasciatrice di UNITED24 nella direzione “Assistenza medica” e ha espresso il suo sostegno all’Ucraina.

“Poiché sono di origine ebraica con radici ucraine, sono particolarmente commosso dalla lotta degli ucraini per la libertà. La resilienza e il coraggio del popolo ucraino sono diventati una vera ispirazione per tutti coloro che lavorano per preservare la democrazia e lottare contro l’autoritarismo”.

Nel maggio 2023, Streisand ha consegnato un assegno di 240.000 dollari al ministro della Salute, Viktor Lyashko. Prima di ciò, la star aveva già donato quasi un milione di dollari per gli aiuti medici in Ucraina.