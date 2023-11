Maltempo Lombardia. Trasporto pubblico in tilt in diverse zone di Milano. A Monza il fiume Lambro è in piena

AgenPress – Il fiume Lambro è in piena a Monza, ed è già esondato all’interno del Parco in vari punti, tra cui il ‘Ponte delle catene’ e la ‘Valle dei sospiri’. Il picco di piena è previsto intorno alle 12. Il sindaco Paolo Pilotto con un’ordinanza urgente ha disposto la chiusura del Parco di Monza. La Protezione Civile è in costante contatto con le altre autorità per monitorare il livello del fiume.

Tra allagamenti e traffico aumentato, il maltempo sta avendo conseguenze sul servizio delle linee di trasporto pubblico in diverse zone di Milano. Atm ha modificato il servizio di alcune linee. Sulla linea del tram 5 si stanno rimuovendo rami di alberi dalla rete aerea; il tram quindi non fa servizio tra viale Lunigiana e il capolinea di Niguarda. Bus sostitutivi viaggeranno tra piazza Duca d’Aosta e viale Fulvio Testi/S. Monica. Via Vigevano e’ allagata, quindi il tram 9 viene sostituito con bus tra Porta Lodovica e Porta Genova. (via Vigevano allagata). Il tram 10, per la stessa ragione, e’ sostituito con bus tra piazza 24 Maggio e Porta Genova. Il bus 77, con via San Dionigi allagata, in direzione San Donato devia da via San Dionigi 99 a piazzale Martini. Sulle linee dei tram 4, 7, 9 e 21 la circolazione e’ rallentata per via del traffico legato al maltempo.