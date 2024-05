Solidarietà di Giorgia Meloni a Don Patriciello. “Anziché aiutarlo, De Luca lo deride, è un segnale spaventoso”

AgenPress – “Pippo Baudo dell’area nord di Napoli”. Così, deridendolo, il presidente della Regione Campania definisce Don Maurizio Patriciello, un prete, un uomo che cerca di combattere la camorra e dare risposte alle famiglie perbene dove quelli come De Luca non sono riusciti a farlo, o non hanno voluto farlo”.