Ucraina. I droni russi prendono di mira il porto del Danubio. Colpite infrastrutture portuali, danneggiato stoccaggio di grano

“Le infrastrutture frontaliere e portuali della zona danubiana sono state colpite: un deposito di grano è stato danneggiato e diversi camion hanno preso fuoco”, hanno riferito le forze armate su Telegram. L’incendio è stato domato e non ci sono state vittime.

Oleh Kiper, capo dell’amministrazione militare della regione di Odessa, ha detto che i traghetti sono stati sospesi in seguito all’attacco al distretto di Izmail, vicino al confine rumeno.

Le difese aeree ucraine hanno distrutto 11 droni nel sud durante la notte, di cui tre su Odesa e otto su Mykolaiv, hanno detto le forze di difesa del sud.

La Russia ha ripetutamente preso di mira le infrastrutture portuali sul fiume Danubio, in quello che Kiev definisce un tentativo di bloccare l’esportazione di grano ucraino in seguito al crollo di un accordo mediato dalle Nazioni Unite a luglio. I piccoli porti sul Danubio sono diventati vitali per le esportazioni di grano ucraine in seguito al fallimento dell’accordo sui cereali del Mar Nero.