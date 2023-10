Kharkiv. Baerbock (Berlino), proteggere l’Ucraina dal terrore missilistico di Putin

AgenPress -“Finché piovono bombe su supermercati e caffè, facciamo di tutto affinché l’ Ucraina si protegga dal terrore missilistico di Putin”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock.

Josep Borrell, capo diplomatico dell’UE, ha detto dell’attacco: “Gli attacchi intenzionali contro i civili sono crimini di guerra. La leadership russa, tutti i comandanti, autori e complici di queste atrocità saranno chiamati a risponderne. Non ci sarà impunità per i crimini di guerra”.

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OCHR) ha dichiarato di aver inviato una squadra sul campo per indagare sull’attacco russo nel villaggio ucraino di Hroza che ha provocato la morte di almeno 52 persone.

“L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk, che ha visto di persona l’impatto terribile di tali attacchi, è profondamente scioccato e condanna questo omicidio”, ha detto in una nota Elizabeth Throssell, portavoce dell’OHCHR.

“Ha inviato una squadra sul campo sul posto per parlare con i sopravvissuti e raccogliere maggiori informazioni”.

Throssell ha affermato che l’attacco di giovedì sottolinea come i civili ucraini stiano “ancora una volta” pagando il “terribile prezzo” dell’invasione russa.

Secondo la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, Throssell ha affermato che i nomi di 35 persone uccise sono stati accertati ma non ha fornito i nomi in dettaglio.

Denise Brown, coordinatrice ucraina dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), ha definito l’attacco “assolutamente terrificante” e ha affermato che “dirigere intenzionalmente un attacco contro civili o obiettivi civili è un crimine di guerra”.