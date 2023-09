AgenPress – I rischi del ripetersi di una grande guerra aumentano, ma non esiste un modo affidabile per capire in quale periodo storico ci troviamo.

Come ha affermato per Channel 24 Mykola Beleskov, ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Studi Strategici e analista senior dell’organizzazione pubblica ucraina “Return Alive”, la Germania aveva bisogno di due guerre mondiali con sconfitta globale e occupazione per imparare ad essere un paese civile, e se uno scenario del genere si verificherà anche con la Russia, quando i nostri partner si comporteranno con estrema cautela, non è noto.

“Purtroppo uno degli scenari che dobbiamo prendere in considerazione è il ripetersi di una grande guerra. Anche se ci sono alcuni colleghi occidentali che credono che stiamo già superando la fase della sindrome di Weimar e del nuovo Hitler. Ebbene, se noi Adesso cominceranno a sconfiggere la Russia, che era lì in Germania dopo il 1945, anche se qualsiasi analogia storica è un argomento molto volatile”, ha detto l’esperto.

Beleskov trova molto in comune nella politica di Hitler e Putin. I russi, secondo l’analista, potrebbero desiderare vendetta dopo la sconfitta.

“Cioè, ci sono diversi scenari, diversi modi di vedere ciò che sta accadendo. Si può presumere che, sfortunatamente, se non ci sarà una vittoria decisiva dell’Ucraina con mezzi militari, e le ostilità finiranno pacificamente a nostro favore, i russi svilupperà risentimento e revanscismo. Sotto le storie di “siamo stati traditi internamente, pugnalati alle spalle”, o “se ci prepariamo meglio, sviluppiamo qualche metodo di guerra più efficace, questa volta funzionerà”.

Potrebbe risultare che la Russia sia sta già attraversando il periodo di Versailles o post-Versailles con Hitler. Come questa analogia non verrebbe ridicolizzata dopo gli eventi del 2014, ma Putin sta davvero copiando il comportamento di Adolf Hitler”, ha aggiunto Beleskov.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato nel gennaio di quest’anno che la Russia si sta preparando alla vendetta e sta raccogliendo le forze , ma deve perdere.

Il capo della direzione principale dell’intelligence, Kyrylo Budanov, suggerisce che la Russia vorrà vendicarsi anche dopo la vittoria dell’Ucraina nella guerra.