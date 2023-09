L’Ucraina lancia una campagna di informazione in Russia per il rimpatrio dei bambini deportati. “Se lo sai, racconta”

AgenPress – Nell’ambito dell’attuazione del piano d’azione Bring Kids Back UA approvato dal presidente Volodymyr Zelensky, è stata lanciata la campagna informativa “Se lo sai, racconta” per motivare le persone che vivono in Russia ad opporsi alla deportazione forzata dei bambini ucraini e facilitare il ritorno di giovani cittadini ucraini in Ucraina.

Secondo l’ Ufficio del Presidente , la campagna d’informazione viene attuata dal canale FREEDOM TV in collaborazione con il Commissario del Presidente dell’Ucraina per i diritti dell’infanzia e la riabilitazione infantile e la polizia minorile dell’Ucraina. La campagna “Se sai, racconta” mira a fornire una copertura sistemica e una spiegazione ai residenti della Federazione Russa sulla natura criminale dello sfollamento forzato dei bambini. Inoltre, la campagna mira a fornire alle persone in Russia che hanno informazioni sui bambini ucraini deportati l’opportunità di informare l’Ucraina al riguardo e comporterà la fornitura di informazioni alle istituzioni nazionali e internazionali che si occupano del ritorno dei bambini ucraini in patria sul luogo e sulle circostanze della loro permanenza nella Federazione Russa. “A tal fine, il canale televisivo FREEDOM, che si rivolge al pubblico di lingua russa fuori dall’Ucraina, trasmetterà video informativi, storie, progetti speciali e sezioni rivolte principalmente al pubblico che vive in Russia”, afferma il rapporto. Daria Herasymchuk, commissaria presidenziale per i diritti dei bambini e la riabilitazione infantile e coordinatrice di Bring Kids Back UA, ha sottolineato che l’Ucraina sta attualmente cercando e implementando tutti i modi possibili per riportare i bambini ucraini a casa dalle loro famiglie. Secondo i dati ufficiali, la Russia ha deportato circa 20.000 bambini ucraini dall’inizio dell’invasione su vasta scala, ma il numero reale potrebbe essere molte volte superiore.