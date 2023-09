Sindacato, Bonanni: “In Italia incapace di guardare al futuro”

AgenPress. “Il più grande sbaglio del sindacato è stato aver perso terreno rispetto alla modernità. In questo senso, bisognava fare molti più sforzi.

Altrimenti si perde la sfida nello stare dietro a una realtà che si adatta a un contesto completamente differente. Così si viene stretti contemporaneamente dal vecchio, che non si riesce più a soddisfare e dal nuovo, che purtroppo non si è capito e quindi non crea prospettive”.

A dirlo Raffaele Bonanni, ex segretario generale della Cisl in un’intervista al quotidiano L’Identità.