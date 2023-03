Usa. Trump lancia la sua candidatura. Fermerei la guerra in Ucraina in un solo giorno

- Advertisement -

AgenPress – “Io sono il vostro guerriero. Io sono la vostra giustizia. E per coloro che hanno tradito: io sono la vostra punizione”.

Lo ha detto Donald Trump lanciando la propria campagna elettorale dalla Convention dei Repubblicani e, nuovamente, si è presentato come l’unico candidato possibile per “finire il lavoro. Sono stato l’unico presidente a non avere guerre e sotto il quale la Russia non ha preso alcun Paese”. Secondo Donald Trump, l’invasione dell’Ucraina “non sarebbe mai successa” con lui alla Casa Bianca.

Trump, che ha attaccato la burocrazia di Washington e ha assicurato che la sua corsa non si fermerà nemmeno in caso di incriminazione per l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.Parlando di Ucraina, Trump ha sostenuto che a lui basterebbe “un solo giorno” per fermare la guerra e che è l’unico presidente in grado di “evitare la terza guerra mondiale”.

Per quanto riguarda la politica interna l’ex presidente ha promesso di salvare il Paese dai marxisti, comunisti, drogati e dall’oblio a cui secondo lui sarebbe destinato.

Alla convention, l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha presentato un piano in 4 anni per eliminare tutte le importazioni dalla Cina e rendere gli Usa totalmente indipendenti dal Dragone.

Donald Trump ha poi attaccato i suoi avversari politici. Sull’amministrazione Biden ha detto: “È quella più corrotta, Joe e il figlio Hunter sono criminali e non è successo niente perché i democratici stanno uniti, non hanno i Mitt Romney”.

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America si è anche scagliato contro “socialisti”, “comunisti”, “marxisti”, “il deep state”, i “procuratori dem corrotti” che lo “perseguitano” assieme all’Fbi, “l’intelligence faziosa e corrotta”, “le fake news”.

Donald Trump ha rilanciato il suo slogan America First e ha difeso gli assalitori del Capitol Hill in carcere, definiti “patrioti trattati peggio di chiunque altro, tranne me”.