New York. L’alta Corte annulla la condanna di Harvey Weinstein per crimini sessuali. Da accuse nacque il movimento #MeToo

AgenPress – La più Alta Corte di New York ha annullato la condanna per crimini sessuali del 2020 dell’ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein, nel caso che ha contribuito a creare il movimento #MeToo.

Con una decisione 4-3, la Corte d’Appello statale ha affermato che il giudice del processo ha commesso un errore fondamentale consentendo ai pubblici ministeri di presentare testimonianze di donne che affermavano di essere state aggredite da Weinstein, anche se non rientravano nelle accuse che aveva dovuto affrontare.

“È un abuso della discrezione giudiziaria consentire accuse non dimostrate di nient’altro che un cattivo comportamento che distrugge il carattere di un imputato ma non fa luce sulla sua credibilità in relazione alle accuse penali”, ha scritto il giudice Jenny Rivera per la maggioranza.

“È un abuso della discrezione giudiziaria consentire accuse non dimostrate di nient’altro che un cattivo comportamento che distrugge il carattere di un imputato ma non fa luce sulla sua credibilità in relazione alle accuse penali”, ha scritto il giudice Jenny Rivera per la maggioranza.

La corte ha anche affermato che il giudice del processo ha aggravato l’errore lasciando che Weinstein venisse interrogato in un modo che lo dipingeva in una luce “altamente pregiudizievole”.

La corte ha anche affermato che il giudice del processo ha aggravato l’errore lasciando che Weinstein venisse interrogato in un modo che lo dipingeva in una luce “altamente pregiudizievole”.

Nel 2020, Lauren Young e due altre donne, Dawn Dunning e Tarale Wulff, testimoniarono sui loro incontri con Weinstein sulla base di una legge statale che autorizza deposizioni su “precedenti malefatte” per dimostrare uno schema di cattivi comportamenti da parte dell’imputato. Oggi la Corte ha stabilito che “nel nostro sistema di giustizia l’accusato ha diritto a rispondere solo del crimine per il quale è stato incriminato”. Oltre cento donne hanno accusato nel 2018 Weinstein di reati a sfondo sessuale.

Weinstein, 72 anni, sta scontando una pena detentiva di 23 anni, dopo essere stato condannato nel febbraio 2020 per aver aggredito sessualmente un ex assistente di produzione nel 2006 e per aver violentato un’aspirante attrice nel 2013.

Weinstein, 72 anni, sta scontando una pena detentiva di 23 anni, dopo essere stato condannato nel febbraio 2020 per aver aggredito sessualmente un ex assistente di produzione nel 2006 e per aver violentato un’aspirante attrice nel 2013.

“Faremo tutto ciò che è in nostro potere per riprovare questo caso e rimarremo fermi nel nostro impegno nei confronti dei sopravvissuti alla violenza sessuale”, ha detto in una e-mail Emily Tuttle, portavoce di Bragg.

“Faremo tutto ciò che è in nostro potere per riprovare questo caso e rimarremo fermi nel nostro impegno nei confronti dei sopravvissuti alla violenza sessuale”, ha detto in una e-mail Emily Tuttle, portavoce di Bragg.

Spetterà al procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, il cui predecessore Cyrus Vance ha portato il caso, decidere come procedere.

Spetterà al procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, il cui predecessore Cyrus Vance ha portato il caso, decidere come procedere.

Non è stato immediatamente chiaro quali effetti la decisione avrebbe influenzato Weinstein, che sta scontando la sua pena nello stato di New York.

Anche se non venisse processato nuovamente, rischia comunque una pena detentiva separata di 16 anni in California dopo essere stato condannato l’anno scorso per lo stupro di un’attrice avvenuto nel 2013 a Los Angeles.

La condanna originale di Weinstein è stata considerata una pietra miliare per #MeToo, in cui le donne hanno accusato centinaia di uomini nell’intrattenimento, nei media, nella politica e in altri campi di cattiva condotta sessuale.

“La decisione di oggi rappresenta un importante passo indietro nel ritenere le persone responsabili di atti di violenza sessuale”, ha affermato Douglas Wigdor, un avvocato che rappresentava otto degli accusatori di Weinstein. “Sarà necessario che le vittime subiscano un altro processo.”