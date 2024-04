Hamas. Tregua di almeno 5 anni se si crea lo Stato palestinese. Ritorno dei profughi palestinesi” nell’odierno Israele

AgenPress – Un membro anziano del politburo di Hamas con sede in Qatar ha dichiarato che il gruppo terroristico è disposto ad accettare una tregua di cinque anni o più con Israele e che deporrà le armi e convertirsi in un partito politico se viene istituito uno stato palestinese indipendente lungo i confini precedenti al 1967.

Tuttavia, in commenti separati pubblicati dal giornale arabo londinese Al-Araby Al-Jadeed, lo stesso funzionario, Khalil al-Hayya, ha indicato che questa sarebbe solo una posizione temporanea e che i palestinesi mantengono il loro “diritto storico su tutte le terre palestinesi”. .”

Al-Hayya ha anche specificato che il previsto stato palestinese richiederebbe “il ritorno dei profughi palestinesi” nell’odierno Israele. La richiesta palestinese per un cosiddetto “diritto al ritorno” prevede che fino a sei milioni di discendenti di rifugiati entrino in Israele – una richiesta respinta da Israele in quanto mira a distruggerlo in quanto stato a maggioranza ebraica.

I commenti di Al-Hayya sono arrivati ​​nel mezzo di una situazione di stallo dopo mesi di trattative per una tregua e il rilascio degli ostaggi. L’ipotesi che Hamas possa disarmarsi sembra segnare una potenziale partenza da parte del gruppo terroristico, che è ufficialmente impegnato nella distruzione di Israele.