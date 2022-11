Usa. L’ex astronauta Mark Kelly conquista seggio in Senato in Arizona. Importante successo per Joe Biden

AgenPress – Il senatore democratico Mark Kelly ha vinto la sua candidatura per la rielezione nel cruciale stato oscillante dell’Arizona, sconfiggendo Blake Masters.

Kelly, un ex astronauta della NASA che ha volato nello spazio quattro volte, è sposato con l’ex rappresentante degli Stati Uniti Gabby Giffords , che ha ispirato la nazione con il suo recupero da una ferita da arma da fuoco alla testa durante un tentativo di omicidio nel 2011 che ha ucciso sei persone e ferito 13 Kelly e Giffords hanno poi co-fondato un gruppo di difesa della sicurezza delle armi .

Con il voto decisivo del vicepresidente Kamala Harris, i Democratici possono mantenere il controllo del Senato vincendo la gara del Nevada , che rimane troppo presto per essere convocata, o il ballottaggio del mese prossimo in Georgia. I repubblicani ora devono vincere entrambe le gare per prendere la maggioranza.

Con la vittoria di Kelly in Arizona i democratici compiono un passo in avanti per mantenere il controllo del Senato. Per Joe Biden si tratterebbe di un importante successo in quanto con un Senato democratico la sua agenda avrebbe maggiori chance di andare avanti. L’ex astronauta Kelly ha battuto il venture capitalist Masters al termine di una costosa campagna elettorale durante la quale si è presentato come un moderato. Masters aveva conquistato la nomination repubblicana a candidato al Senato con l’appoggio di Trump e un assegno da 15 milioni di dollari dal miliardario Peter Thiel, suo amico e mentore.