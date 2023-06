Usa. Blinken: la guerra di Putin in Ucraina è stata un “fallimento strategico. Ha rivelato la sua debolezza”

- Advertisement -

AgenPress – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina e ha affermato che la guerra della Russia in Ucraina è stata un “fallimento strategico” che ha diminuito l’influenza e gli interessi del paese “negli anni a venire. Non c’è dubbio, la Russia sta molto peggio oggi di quanto non fosse prima della sua invasione su vasta scala dell’Ucraina – militarmente, economicamente, geopoliticamente”.

Ribadendo il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina e il suo impegno per una “pace giusta e duratura”, ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin ha solo rafforzato la determinazione internazionale su larga scala.

“Dove Putin mirava a proiettare forza, ha rivelato debolezza”, ha detto Blinken, “Dove ha cercato di dividere, è unito. Ciò che ha cercato di impedire, è precipitato”