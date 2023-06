Usa. Biden: l’accordo sul tetto del debito ha evitato il “collasso economico”. Nessuno ha ottenuto tutto ciò che voleva

Il presidente d ha espresso rari elogi per le sue controparti repubblicane, dicendo che “hanno operato in buona fede”.

“Nessuno ha ottenuto tutto quello che voleva” ma “continua a far crescere la “nostra economia e riflette i nostri valori come paese”, ha aggiunto il presidente osservando come “l’unico modo in cui l’America può funzionare è tramite il compromesso e il consenso”. L’accordo “bipartisan” sul debito è stato raggiunto proprio con questo spirito, ha precisato lodando lo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy. “Sarebbe stato irresponsabile” non raggiunge un accordo: “l’economia sarebbe scivolata in recessione e otto milioni di posti di lavoro sarebbero stati persi”, ha detto ricordando i successi della sua amministrazione.