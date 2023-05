Ucraina. Viceministro Difesa: “nostre truppe avanzano su Bakhmut”. Pubblicate foto “infernali”

- Advertisement -

AgenPress – “Le nostre truppe stanno avanzando in due direzioni nei sobborghi di Bakhmut, nel Donetsk. In questo momento non possiamo fornire dati precisi perché le ostilità sono in corso, ma possiamo dire che l’esercito ucraino ha già fatto molti prigionieri”, ha scritto su Telegram questa sera il viceministro della Difesa Anna Malyar, come riporta Rbc-Ukraine.

L’esercito ucraino ha pubblicato su Facebook foto delle “condizioni infernali” in cui stanno combattendo a Bakhmut, nel Donetsk. “Si potrebbe pensare che sia nebbia. Ma non lo è. È fumo di fuochi e proiettili fumogeni usati dalle truppe russe nel disperato tentativo di sfondare le nostre difese”, ha scritto su Fb la 24ma brigata meccanizzata intitolata al re Danylo. “Il fuoco di artiglieria, i razzi e gli attacchi aerei non si fermano per un minuto. Ogni metro della città è sotto il fuoco dell’artiglieria”, ha detto il comandante dell’unità Prince.