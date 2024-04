Ucraina. Kuleba ringrazia Biden per gli aiuti. Gli alleati occidentali riconoscano che “l’era della pace in Europa è finita”

AgenPress – Il ministro degli Esteri ucraino ha elogiato con entusiasmo i politici statunitensi per aver approvato un pacchetto di aiuti militari da 61 miliardi di dollari per l’Ucraina, a lungo ritardato, ma ha affermato che gli alleati occidentali devono riconoscere che “l’era della pace in Europa è finita” e che Kiev avrà inevitabilmente bisogno di più aiuto per combattere al largo della Russia.

“Alleluia”, ha detto Dmytro Kuleba quando gli è stato chiesto della sua reazione al voto finale di martedì del Senato degli Stati Uniti. Ha detto che “credevo che avremmo avuto un risultato positivo”, basato in parte sulla coltivazione dei conservatori religiosi, ma che l’Occidente aveva bisogno di costruire ulteriormente la sua industria della difesa.

Kuleba ha anche affermato che l’Ucraina ha identificato sette sistemi di difesa aerea Patriot che potrebbe utilizzare per proteggere i civili nelle principali città fuori Kiev. Uno è stato ottenuto dalla Germania, altri quattro sono stati localizzati e le trattative erano in corso, ha detto Kuleba, e altri due erano nel suo mirino.

Secondo quanto riportato dalla stampa, Grecia e Spagna stanno valutando se fornire i Patriots, mentre anche Polonia e Romania possiedono le batterie. Kuleba ha aggiunto che un ottavo sistema potrebbe arrivare dagli Stati Uniti. “Penso che l’esercito americano probabilmente ne abbia uno di riserva”, ha detto.

I negoziati per ottenerli sono stati complicati perché “i paesi che gestiscono questi Patriots contrattano per il recupero e il risarcimento”, ha detto Kuleba, ma ha aggiunto: “Non ho dubbi, visti i progressi che stiamo facendo, che i Patriots arriveranno e la Germania dovrà essere elogiato per aver fatto la prima mossa.”

Città come Kharkiv, che quest’anno è stata bombardata ripetutamente e ha visto i residenti allontanarsi per la paura, potrebbero “vivere in pace e la loro produzione industriale continuare”, ha detto, a patto che gli alleati dell’Ucraina adottino un approccio più testardo per aiutare il suo paese. Paese.

Ha detto che il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha discusso lunedì degli aiuti militari con Biden.

Prima che la Casa Bianca annunciasse una prima tranche di aiuti che comprende difese aeree, proiettili di artiglieria e veicoli blindati, Kuleba ha detto che è “solo una questione di logistica” portare i rifornimenti in prima linea. Funzionari del Pentagono hanno indicato che alcune munizioni sono già state immagazzinate in Europa , con Joe Biden che ha detto mercoledì che sarebbero arrivate in poche ore.

Kuleba ha affermato che gli alleati dell’Ucraina dovrebbero passare dall’”esprimere condoglianze e simpatia agli ucraini e promettere di aiutare nella ripresa, alla prevenzione della perdita di vite umane e della distruzione del paese”.

Ha affermato che il ripristino degli aiuti militari statunitensi, ostacolati per mesi dai repubblicani allineati a Donald Trump, non sarebbe sufficiente per sconfiggere la Russia . “Nessun singolo pacchetto può fermare i russi. Ciò che fermerà i russi è un fronte unito di tutta l’Ucraina e di tutti i suoi partner”.

Kuleba ha affermato che l’Occidente ha bisogno di aumentare la produzione di armi, come ha fatto l’Ucraina, perché è stata superata dalla Russia. La Russia sta superando l’Ucraina con un rapporto di circa 10 a uno, mentre l’Ucraina è a corto di difese aeree.

“Quando vedo ciò che la Russia ha ottenuto costruendo la sua base industriale di difesa in due anni di guerra e ciò che ha ottenuto l’Occidente, penso che qualcosa non va da parte dell’Occidente”, ha detto Kuleba. “L’Occidente deve rendersi conto che l’era della pace in Europa è finita”.

Il picco della produzione industriale militare da parte degli alleati dell’Ucraina non era previsto prima della fine del 2024, ha affermato il ministro degli Esteri. La maggior parte degli osservatori ritiene improbabile che la guerra finisca presto e che proseguirà fino al prossimo anno. Si prevede che la Russia lancerà un’offensiva estiva e si pensa che sia in procinto di mobilitare altri 100.000 uomini per combattere.

Kuleba ha elogiato il presidente repubblicano della Camera dei Rappresentanti, Mike Johnson, per aver assicurato lo storico voto di sabato al Congresso, che ha approvato il pacchetto di aiuti che in precedenza sembrava in dubbio.

“Penso che Mike Johnson abbia fatto una buona cosa per l’America e per il mondo”, ha detto. Alla domanda sul perché pensasse che Johnson avesse cambiato idea dopo essersi opposto agli aiuti per sei mesi, Kuleba ha suggerito che la religione potrebbe aver avuto un ruolo.