Ucraina. Le forze russe hanno attaccato Kharkiv: colpita un’infrastruttura della televisione. Non ci sono vittime

AgenPress – Le forze russe hanno colpito una struttura televisiva a Kharkiv il 22 aprile, ha detto il governatore regionale Oleh Syniehubov.

Secondo le autorità locali, le esplosioni sono state udite in città intorno alle 16:35 ora locale.

“Gli occupanti hanno colpito un’infrastruttura televisiva a Kharkiv. Durante l’allerta i dipendenti erano in un rifugio. Non ci sono state vittime. Al momento ci sono interruzioni nel segnale televisivo digitale”, si legge nel post.

Secondo Syniehubov, non sono state segnalate vittime poiché le persone si sono rifugiate durante l’attacco.

“Ci sono interruzioni nel segnale televisivo digitale in questo momento”, ha detto il governatore .

La Russia ha attaccato anche la città di Vovchansk, i villaggi di Slobozhanske e Derhachi tra le 16:00 e le 17:00 ora locale.

La Russia ha recentemente intensificato gli attacchi contro Kharkiv , utilizzando missili, bombe plananti e droni per distruggere le infrastrutture energetiche e uccidere civili .

Alla fine di marzo, la Russia ha distrutto tutte le sottostazioni elettriche di Kharkiv, lasciando la seconda città più grande dell’Ucraina senza una fornitura elettrica stabile .

Mentre Kharkiv è particolarmente a rischio a causa della sua vicinanza alla Russia, a meno di 30 chilometri dal confine, le scorte di difesa aerea sono scarse in tutta l’Ucraina.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato il 16 aprile che la Russia è riuscita a distruggere la centrale termoelettrica Trypillia nell’oblast di Kiev con un attacco missilistico l’11 aprile perché l’Ucraina aveva esaurito i missili per la sua difesa.

Non è la prima volta che la Russia attacca la torre della televisione di Kharkiv.

Nel marzo 2022, a Kharkiv, una torre della televisione è stata danneggiata a seguito di un attacco da parte dei russi e la trasmissione televisiva è stata sospesa.

A quel tempo, il capo dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov, riferì che la torre della televisione era stata danneggiata a seguito di un attacco del nemico russo.

Due anni fa, il Servizio statale per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni ha invitato i residenti di Kharkiv a utilizzare canali alternativi per ottenere informazioni obiettive dopo l’attacco alla torre della televisione e la perdita delle trasmissioni televisive e radiofoniche.

Un anno dopo, nel marzo 2023, il pilota russo che bombardò la torre della televisione di Kharkiv fu condannato a 12 anni di prigione. Il servizio di sicurezza dell’Ucraina ha riferito che l’aggressore si è rivelato essere il vice comandante dell’unità militare della 6a armata dell’aeronautica militare e della difesa aerea del distretto militare occidentale delle forze armate russe.

Il 6 marzo 2022 ha attraversato il confine di stato dell’Ucraina su un aereo da guerra russo e ha bombardato una stazione radiofonica e televisiva a Kharkiv.

È stato stabilito che nel 2022 il nemico ha utilizzato otto bombe aeree FAB-500 per un peso totale di 2,5 tonnellate equivalenti in TNT per effettuare un attacco aereo

I difensori ucraini hanno abbattuto l’aereo subito dopo aver sganciato le bombe. Dopo l’espulsione e l’atterraggio, il pilota è stato arrestato. Il tribunale lo ha ritenuto colpevole ai sensi della parte 2 dell’art. 28 e parte 1 dell’art. 438 del codice penale ucraino (violazione delle leggi e degli usi della guerra) e condannato a 12 anni di carcere.