Ucraina. Trovate a Kherson camere della tortura e i corpi di 63 civili torturati dai russi

AgenPress – L’Ucraina afferma di aver trovato i corpi di 63 civili recanti segni di tortura vicino alla città di Kherson recentemente liberata. La Russia ha ripetutamente negato di aver commesso atrocità nella sua invasione. Ma a Kherson, la BBC ha parlato con due persone che hanno affermato di essere state detenute per più di un mese in quelle che vengono descritte come “camere di tortura”.