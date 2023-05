Ucraina. Ministro esorta gli ucraini che vivono nei territori occupati a rifiutare i passaporti russi

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati Iryna Vereshchuk ha invitato gli ucraini che rimangono nei territori occupati dalla Russia a non prendere passaporti russi, in netta contraddizione con quanto dichiarato dal commissario ucraino per i diritti umani Dmytro Lubinets ha consigliato agli ucraini che attualmente vivono nelle regioni dell’Ucraina occupate dai russi di “prendere una decisione per sopravvivere” e prendere passaporti russi.

Altrimenti, le persone dovrebbero lasciare tali territori “in ogni modo possibile”, ha affermato il difensore civico il 30 aprile.

“Le mie raccomandazioni agli ucraini nei territori temporaneamente occupati rimangono le stesse: non prendere passaporti russi, non cooperare con gli occupanti, andarsene se possibile, aspettare le forze armate”, ha scritto il ministro il 1° maggio.

Il 27 aprile, il dittatore russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che consente la deportazione degli ucraini nei territori occupati che si rifiutano di prendere la cittadinanza russa. Gli ucraini che scelgono di mantenere la cittadinanza ucraina possono essere espulsi dopo il 1° luglio 2024.