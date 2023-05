Ucraina. I russi bombardano una clinica medica a Dnipro. Putin colpisce deliberatamente i civili

- Advertisement -

AgenPress – Almeno due persone sono morte e 23 sono rimaste ferite a seguito di un attacco a una struttura medica nella città ucraina centrale di Dnipro.

Un uomo di 69 anni “era solo di passaggio quando il razzo ha colpito la città” e il corpo di un altro uomo “è stato tirato fuori dalle macerie”, ha detto Serhii Lysak, capo dell’amministrazione militare regionale.

Ha detto che 23 persone sono rimaste ferite nel bombardamento, di cui 21 ricoverate in ospedale e tre in condizioni critiche.

Almeno quattro persone risultano disperse in seguito all’attacco a Dnipro, secondo l’ufficio del procuratore generale ucraino.

L’incendio ha coperto 1.000 metri quadrati della struttura medica, dove è stato parzialmente distrutto un edificio di tre piani, ha aggiunto Lysak.

L’attacco della Russia a un ospedale nella città di Dnipro è stato un “attacco deliberato contro un oggetto civile”, ha detto il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, aggiungendo che dimostra che la Russia sta prendendo di mira i civili.

“Questa è una prova assolutamente chiara che la Russia ha in linea di principio cambiato la tattica dei suoi attacchi missilistici. Ora si tratta principalmente di attacchi contro i civili – deliberatamente su strutture come l’ospedale di Dnipro, con l’intenzione di infliggere un (colpo) psicologico e ovviamente uccidere quante più persone possibile”.

“Mi sembra che sia ora di smetterla di aspettarsi che la Russia si comporti in modo convenzionale, come un paese che segue alcune regole imposte dal diritto internazionale o da alcune convenzioni. No, fa la guerra contro la popolazione civile nel modo più dimostrativo possibile”.