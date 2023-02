Taiwan. Tsai Ing-wen, aumenteremo scambi militari con Usa. Più soldati americani per piani di addestramento

- Advertisement -

AgenPress – Taiwan aumenterà gli scambi militari con gli Stati Uniti per frenare “l’espansionismo autoritario”. Lo ha detto martedì il presidente Tsai Ing-wen dopo l’incontro con i legislatori statunitensi in visita.

La visita di cinque giorni del Congresso degli Stati Uniti arriva dopo che un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti avrebbe fatto una rara sosta sull’isola autogovernata mentre le tensioni tra Washington e Pechino divampavano su presunti palloni spia cinesi.

“Taiwan e gli Stati Uniti continuano a sostenere gli scambi militari”, ha detto Tsai dopo essersi riunita con la delegazione statunitense nel suo ufficio a Taipei.

“Andando avanti, Taiwan coopererà ancora più attivamente con gli Stati Uniti e altri partner democratici per affrontare sfide globali come l’espansionismo autoritario e il cambiamento climatico”.

Tsai non ha fornito ulteriori dettagli su cosa potrebbero comportare i futuri scambi.

Washington riconosce diplomaticamente Pechino rispetto a Taipei, ma è anche il più importante benefattore internazionale dell’isola autonoma e sostiene il diritto di Taipei a decidere del proprio futuro.

Pechino, che rivendica Taiwan come parte del suo territorio e ha promesso di impadronirsene un giorno, si oppone a qualsiasi scambio ufficiale con la democrazia e ha reagito con rabbia a una raffica di viaggi nell’isola da parte di politici statunitensi negli ultimi anni.

A Taipei, Tsai ha affermato che è giunto il momento di “esplorare ancora più opportunità di cooperazione” tra Stati Uniti e Taiwan.

“Insieme possiamo continuare a salvaguardare i valori della democrazia e della libertà”, ha affermato.

Gli Stati Uniti stanno aumentando il numero di truppe schierate a Taiwan, più che quadruplicando quello attuale per sostenere un programma di addestramento a favore dei militari dell’isola, nel mezzo della crescente minaccia della Cina. Il Pentagono, scrive il Wall Street Journal, prevede di dispiegare tra i 100 e i 200 soldati sull’isola nei prossimi mesi, rispetto ai circa 30 di un anno fa. Gli Usa lavorano per fornire a Taipei le capacità di cui ha bisogno per difendersi senza provocare Pechino. La Guardia Nazionale del Michigan sta anche addestrando un contingente dell’esercito taiwanese a Camp Grayling.